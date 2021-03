Cristante, fastidio al pube per il centrocampista: lascerà il ritiro della Nazionale

Come anticipato dal ct della Nazionale Roberto Mancini in conferenza stampa, Bryan Cristante lascerà il ritiro di Coverciano e non prenderà parte ai prossimi impegni degli Azzurri. Il centrocampista della Roma ha accusato un fastidio al pube. Lo staff azzurro e giallorosso hanno quindi deciso di non rischiarlo per evitare che il problema si trasformi in pubalgia.