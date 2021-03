I VOTI DEGLI ALTRI - Disastro Pau Lopez e Ibanez, Pedro è "nullo". Per Fonseca "sembra l'annuncio di un addio"

LAROMA24.IT - L'ennesimo ko in uno scontro diretto, la Champions League che s'allontana: la sconfitta subita per mano del Napoli, la seconda consecutiva dopo Parma, con doppietta firmata Dries Mertens risveglia i fantasmi in casa Roma. Tutti responsabili, nessun assolto.

Paulo Fonseca (4,7) "conferma i pessimi numeri nei confronti diretti e poi si rifugia in una frase debolissima: «Evidentemente non abbiamo la mentalità per queste partite». Sembra l’annuncio di un addio a fine stagione, senza rancore e senza rimpianti" ("Corriere della Sera") e "la squadra è senz'anima e senza coraggio" ("La Gazzetta dello Sport"). Pau Lopez (4,4) è "indeciso" ("Il Messaggero"), Roger Ibanez (4,3) è "stralunato" ("Corriere dello Sport"). Pedro (4,4) è "nullo" ("Il Messaggero"), Stephan El Shaarawy (4) "la controfigura del giocatore che era" ("Il Tempo"), Edin Dzeko (5) è "spesso isolato, ma ci mette troppo poco" ("La Repubblica"). Lorenzo Pellegrini (5,7) è, invece, "dignitoso" ("Il Messaggero"), mentre Gonzalo Villar (5,7) "costruisce più di quanto fatto da tutti gli altri nel resto del match" ("Il Romanista").

LA MEDIA-VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Il Tempo, La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista)

Pau Lopez 4,4

Mancini 5,2

Cristante 5

Ibanez 4,3

Karsdorp 5,7

Pellegrini 5,7

Diawara 5,2

Spinazzola 5,1

Pedro 4,4

El Shaarawy 4

Dzeko 5

Villar 5,7

Carles Perez 5,3

Mayoral 5,2

Kumbulla S.V.

Fonseca 4,7





