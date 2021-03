DI GIOVAMBATTISTA: "Fonseca ha mollato, Allegri è il futuro" - BALZANI: "Andava esonerato a gennaio"

La sconfitta con il Napoli, oltre ad allontanare pericolosamente l'obiettivo di un posto per la prossima Champions League, riporta al centro del dibattito la valutazione su Paulo Fonseca. "Ha mollato, ieri ha fatto scelte non comprensibili" dice Ilario Di Giovambattista che poi aggiunge: "Allegri è il futuro". "Allegri ha detto una cosa semplice quanto vera: l'allenatore deve essere bravo a valorizzare i giocatori e non il contrario. Ed è quello che Fonseca non è riuscito a fare per un anno e mezzo" il pensiero di Francesco Balzani. "Non ha alcun tipo di capacità di gestire l'emergenza" rincara la dose Antonio Felici.

L'appello di Augusto Ciardi, invece, guarda alla rosa: "I Friedkin prima che comprare gente che metta la palla sui piedi a 30 metri, comprino i leader se possono farlo".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Questa squadra non conosce mezze misure: o grandi vittorie o cade fragorosamente. Ha eliminato il Braga come se fosse una squadra di quartiere, ha massacrato lo Shakhtar all'andata. Poi ci sono partite come quelle contro Milan, Parma e Napoli in cui la Roma non si presenta in campo. Questo lascia disorientati ed è un peccato perché queste sconfitte vanno a minare la fiducia di un gruppo e la credibilità di un percorso e di un allenatore (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Secondo me, Fonseca ha mollato. Ieri ha fatto scelte non comprensibili. Se Pellegrini non avesse segnato il gol vittoria con lo Spezia, Fonseca sarebbe stato esonerato e la Roma avrebbe preso Mazzarri come traghettatore. Per me il futuro è Allegri (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Non capisco perché Ibanez sia costretto a fare queste figure e non si riesce a capire perché Pau Lopez sia ancora in porta...Ieri la Roma è stata una squadra inesistente, come fai presentarla così in una partita delicata e determinante. È stata una prestazione al di sotto di ogni aspettativa (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

I Friedkin prima che comprare gente che metta la palla sui piedi a 30 metri, comprino i leader se possono farlo (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Pellegrini è un giocatore normale, che fa poco. Dzeko è stato invocato da tutti, poi Fonseca lo mette in campo e non la prende mai (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Ieri la Roma era messa male ed era lenta. È stata assalita dal Napoli (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La sconfitta della Roma non mi sorprende affatto, continua a fingere di essere una grande squadra. Per me la Roma è sempre inaffidabile (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Gli allenatori non lo diranno mai ma è normale che un tecnico che dovesse prendere la Roma il prossimo anno speri che quest’anno arrivi 7a piuttosto che 4a (UBALDO RIGHETTI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Il primo tempo è una cosa pazzesca e non è la prima volta. La Roma non è scesa in campo (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Allegri ha detto una cosa semplice quanto vera: l'allenatore deve essere bravo a valorizzare i giocatori e non il contrario. Ed è quello che Fonseca non è riuscito a fare per un anno e mezzo. E' stato fatto un errore di tempistica: il portoghese andava mandato via a gennaio perché si capiva che ormai era finita... (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Ieri oggettivamente la Roma era una squadra più debole del Napoli. Fonseca ha sbagliato a far giocare Pedro, mi aspettavo il doppio mediano con Villar a centrocampo. Oggi è una squadra impresentabile perché i giocatori non stanno in piedi. Tra quelli che mancano e quelli che giocano male la Roma è debole (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Ieri si è confermato un gravissimo difetto di Fonseca: al di là di come preparare le partite, non ha alcun tipo di capacità di gestire l'emergenza (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)