Fonseca: "Senza mentalità". La conferma torna in bilico

La sentenza di Paulo Fonseca sembra essere tombale: «Non abbiamo la mentalità per lottare contro questo tipo di squadre e non siamo forti come altre». Sarà per questo che in tribuna Dan e Ryan Friedkin scuotono la testa. Nelle ultime 6 partite la Roma ha conquistato 7 punti, negli scontri diretti solo 3 punti su 27 a disposizione finora. Un'analisi impietosa che, allargata al biennio portoghese, vedrebbe 3 successi (tutti nella scorsa stagione) in 21 partite.

Il portoghese, però, non si tira indietro sulla questione coraggio e mentalità: «È un mio compito questo, certo, magari manco in questo fattore. Abbiamo bisogno di capire se con queste squadre ci manca voglia di vincere. E posso accettare che sia anche una mia mancanza». E questa mancanza sembra essere una spada di Damocle sul suo futuro. Chissà se ad Allegri e Sarri saranno fischiate le orecchie.

(Gasport)