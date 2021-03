Allegri: «Non so ancora niente del mio futuro. Punto a tornare a giugno, qualche squadra mi ha cercato»

SKY SPORT - Torna a parlare a distanza di tempo Massimiliano Allegri, ospite alla trasmissione "Sky Calcio Club" nel post di Roma-Napoli. Il tecnico è stato subito incalzato con una domanda sulla sua prossima destinazione, glissando però la questione: "Non so ancora niente del mio futuro. Se tornerei alla Juve? Ora è impossibile dirlo, poi c’è Pirlo che secondo me sta facendo bene. In passato l'unica squadra che mi ha cercato fu il Real Madrid 3 anni fa, ma avevo promesso ad Agnelli che sarei rimasto alla Juve. Mi hanno chiamato anche altre squadre ultimamente, punto a rientrare a giugno. Sono un po' in astinenza, mi diverto e ho grande passione".

"Ho visto un po’ di partite, quando alleno non me ne vedo tante - ha proseguito l'ex tecnico bianconero - . Anzi mi annoio. E’ un annetto invece che sto vedendo delle partite, anche all’estero. Ho riflettuto molto, serve che tutti quanti in Italia si debbano rimboccare le maniche. Queste eliminazioni delle italiane in Europa ci devono far riflettere. Spesso si parlava di me in contrapposizione ai ‘giochisti’. Io sono cresciuto con allenatori vecchio stile e credo che non sia tutto da buttare né questo né quello. Il calcio è roba seria, serve equilibrio. Bisogna mettere al centro di nuovo il giocatore e lavorarci. La tattica serve, ma poi in Europa affronti giocatori che si passano la palla a 100 all’ora. Dobbiamo farci delle domande, riprendere a lavorare sui settori giovanili e sulla tecnica individuale. Mi dispiace dirlo, ma i giocatori sono diventati uno strumento per dimostrare che gli allenatori sono bravi, l'allenatore è bravo quando vince. Non si può mettere al centro la tattica se non hai i giocatori giusti".

Allegri prosegue parlando dello stato del calcio italiano: "In questo momento il calcio italiano per problemi tecnici è indietro. Ora Mancini ha tutto il peso addosso perché ora tutti si aspettano che vinca l’Europeo anche se le italiane sono uscite dalle coppe. Con l’equilibrio giusto bisogna ragionare in un altro modo, magari possiamo attraversare tutti insieme degli anni di magra per ricostruire. Sui giovani, capisco che dopo due partite le valutazioni schizzano, ma a bruciarli si fa presto. Se c’è il frigo pieno non hai fame. Bisogna lavorare di più sui settori giovanili, forse servirebbe una riforma dei campionati. Ci vorrebbero dei campionati per far giocare i giovani, ma al momento solo la Juve ha fatto la seconda squadra”.