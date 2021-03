Calciomercato Roma, colloquio con gli agenti di Vlahovic: ma la Fiorentina chiede 40 milioni

Tutto da scrivere il futuro di Dusan Vlahovic. Il centravanti della Fiorentina, con il contratto in scadenza nel 2023, ha alzato le pretese per il rinnovo, che non sembra quindi sicuro. Sono tante, inoltre, le squadre sulle sue tracce. Sempre vigile il Lipsia, così come Milan e Roma. I giallorossi in particolare, come scrive il sito dedicato al calciomercato, avrebbero avuto un colloquio con gli agenti del serbo, anche se l'ostacolo è rappresentato dalla richiesta della Fiorentina: 40 milioni.

