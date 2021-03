Trigoria, infortunati a lavoro per recuperare la condizione. Giorno di riposo per chi ha giocato ieri

La Roma cerca di ritrovare stabilità dopo la sconfitta arrivata nella serata di ieri contro il Napoli di Gattuso. La squadra giallorossa, per ordine del tecnico Fonseca, ha goduto di un giorno di riposo. La ripresa è prevista per domani alle 11, anche se saranno molti i giocatori assenti a causa della convocazione delle proprie Nazionali. A Trigoria però nella giornata di oggi si sono presentati tutti i giocatori infortunati, per continuare le terapie e recuperare la condizione in vista della ripresa del campionato.

