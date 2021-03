Verso Roma-Shakhtar Donetsk. Trigoria, graduale rientro in gruppo per Ibanez. Pellegrini pronto a rinnovare a fine stagione

La Roma continua a lavorare a Trigoria in vista della gara di andata degli ottavi di finale di Europa League. Contro ci sarà lo Shakhtar Donetsk, che per Fonseca significa sfidare un pezzo important del proprio passato, visto che la squadra ucraina è stata l'ultima allenata prima dell'arrivo nella Capitale. Il tecnico portoghese vorrà fare bene, e può essere felice per il parziale rientro in gruppo di Roger Ibanez. Il difensore ha svolto parte del lavoro con i compagni, ma difficilmente sarà in campo giovedì sera. Tra gli argomenti del giorno però c'è anche la questione rinnovo di Lorenzo Pellegrini. Il numero sette giallorosso non ha alcuna fretta, per questo motivo sembra che il prolungamento arriverà non prima del termine di stagione. In questo modo dovrebbe essere definitivamente rimossa la clausola rescissoria da trenta milioni di euro.

