Giudice sportivo: squalificato per un turno Pedro Moreira, ottava ammonizione per Mancini. D'Aversa e Kucka saltano Parma-Roma

Conclusa la 26a giornata di campionato ieri con la vittoria dell'Inter sull'Atalanta, arrivano le decisioni del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello. Per quanto riguarda la Roma, c'è da registrare l'ottava sanzione per Gianluca Mancini, ammonito contro il Genoa, e la squalifica per una giornata per Pedro Moreira, collaboratore di Fonseca ed espulso domenica, "per avere, al 24° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale".

Stop per un turno per Kucka, che salterà Parma-Roma, come l'allenatore Roberto D'Aversa, squalificato per due giornate "per avere, al 47° del secondo tempo, rivolto agli ufficiali di gara espressioni gravemente offensive; infrazione rilevata dal quarto ufficiale". Tra gli allenatori, squalificati anche Serse Cosmi del Crotone "per avere, durante l'intervallo, proferito un'espressione blasfema; infrazione rilevata dal collaboratore della Procura Federale" e Antonio Conte.

Inibizione per Giuseppe Ursino, ds del Crotone, "a svolgere ogni attività in seno alla Figc, a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 22 marzo 2021", più ammenda di 5mila euro. Sanzione per Ursino "per avere, durante l'intervallo, negli spogliatoi assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti del direttore di gara al quale rivolgeva espressioni ingiuriose". Squalifica per una giornata anche per il ds dello Spezia, Mauro Meluso, mentre al preparatore atletico della Juventus, Paolo Bertelli, è stata comminata una multa di 2mila euro "per avere, al 25° del primo tempo, protestato continuativamente in maniera irrispettosa nei confronti dei collaboratori della Procura Federale".

(legaseriea.it)

