Un (altro) portoghese in Roma-Shakhtar: l'1-2 sul Qarabag del 2017 l'unico precedente con Dias

Roma-Shakhtar in portoghese. Non bastassero le presenze sulle panchina di Paulo Fonseca e Luis Castro, anche la squadra arbitrale sarà lusitana. Toccherà al 41enne Artur Dias, infatti, dirigere la sfida d'andata degli ottavi di finale di Europa League. Un solo precedente con la Roma: la sfida in casa del Qarabag nel 2017 terminata 1-2 per i giallorossi. Con lo Shakhtar, Dias ha fischiato nello 0-3 subìto dagli ucraini con il Manchester City nel 2019.

In questa stagione, Dias ha arbitrato 4 gare di Champions League, comprese due gare delle italiane: l'1-1 della Lazio in casa dello Zenit e il 4-0 con cui l'Atalanta s'impose in casa del Midtjylland.

LR24