PRUZZO: "Mayoral di più non può fare" - JURIC: "Come mai quest'anno, ora serve Dzeko"

Distribuire i gol è una cosa positiva, ma la Roma ha bisogno di un centravanti che risolva le partite, perché alla lunga può diventare un problema. Mkhitaryan sta avendo un calo fisiologico, Mayoral di più non può fare (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104,5, Mattino - Sport e News)

Non credo che la Roma abbia problemi offensivi, i numeri ancora dicono altro. In condizioni normali Dzeko sarebbe il titolare, con Pedro e Mkhitaryan a fare da spalle: vedo così l'attacco ideale (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104,5, Mattino - Sport e News)

Adesso come mai quest’anno serve Dzeko. Per la sua forza, per dare fiato all’unico attaccante in rosa e per i gol che mancano. Speriamo recuperi già da Parma (MARCO JURIC, Retesport, 104.2)

Lotta al quarto posto? Ieri c'è stata la conferma che l'Atalanta ha costruito una grande squadra. La Roma ha l'incognita Dzeko, senza il bosniaco è una squadra monca. Borja Mayoral non può essere il titolare. In ottica Champions la squadra che sta peggio è la Lazio (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104,5, Mattino - Sport e News)

Con i probabili rinnovi di Karsdorp, Ibanez, Mancini, Villar, Pellegrini, la Roma sta mettendo le basi per costruire il proprio futuro. Ora resta da capire se l'allenatore sarà Fonseca (GIANLUCA PIACENTINI, Retesport, 104.2)

Roma e Atalanta sono favorite per il quarto posto. La Roma non ha vinto gli scontri diretti ma contro tutte le piccole, e credo che possa bastare per la Champions (NANDO ORSI, Radio Radio 104,5, Mattino - Sport e News)

A oggi non riesco a vedere una costruzione nel lavoro di Fonseca. In giro vedo alcuni allenatori, non per forza Allegri, che possono fare qualcosa di diverso sulla panchina della Roma. La carenza di carisma e personalità di Fonseca mi sembra evidente (STEFANO PICCHERI, Retesport, 104.2)

Andrei a prendere immediatamente Gollini, che nelle ultime partite ha perso il posto in favore di Sportiello. I rapporti con l’Atalanta e con l’entourage del giocatore ci sono, se devo andare a pensare di prendere Radu dall’Inter, allora vado sull’estremo difensore di Gasperini (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)