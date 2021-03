A due giorni da Roma-Shakhtar, la squadra è tornata ad allenarsi agli ordini di Fonseca e del suo staff in mattinata. La notizia positiva riguarda il graduale, come viene definito da Trigoria, rientro in gruppo di Roger Ibanez.

Ancora una seduta individuale, invece, per gli altri infortunati: Dzeko, Veretout e Zaniolo.