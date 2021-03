Roma-Pellegrini, prove di rinnovo: il futuro è qui

Lorenzo Pellegrini è uno dei migliori uomini assist del campionato, e tra gol e ultimi passaggi ha già eguagliato lo score dello scorso anno. La trattativa per il rinnovo del contratto, però, non è ancora cominciata, la società giallorossa preferisce lasciare per ultimo il rinnovo del numero 7, che dal canto suo non ha mai chiesto niente, ritocchi di ingaggio o premi. A fine stagione si aprirà una trattativa articolata. Di comune accordo si è preferito posticipare l’argomento. Da parte della società c’è la massima disponibilità. Lorenzo in questi anni ha dimostrato di mettere la Roma davanti a tutto, anche quando poteva sfruttare la clausola per andare a guadagnare di più. Ma vuole guidare una squadra competitiva, che possa giocare per vincere.

(corsport)