Roma a lavoro in vista della Fiorentina. Smalling e Reynolds tornano in gruppo. Caso Diawara: il 15 marzo si decide sulla sconfitta contro il Verona

La Roma torna in campo a Trigoria dopo la sconfitta arrivata ieri sera tra le mura amiche dell'Olimpico contro il Milan. I giallorossi però hanno subito l'occasione di rialzarsi, visto che mercoledì sera torneranno in campo contro la Fiorentina di Prandelli. Per questo motivo la squadra si è riunita questa mattina al centro sportivo Fulvio Bernardini agli ordini di mister Fonseca, per iniziare a preparare il match. Il tecnico portoghese può però tirare un sospiro di sollievo in vista delle prossime gare, visto che sono tornati a lavorare in gruppo Chris Smalling e Bryan Reynolds. Intanto sembra che il 15 marzo si deciderà in merito alla sconfitta a tavolino assegnata dal Giudice Sportivo contro il Verona.

