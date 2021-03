Giudice Sportivo: settima sanzione e ammenda di 1500 euro per Pellegrini

Resi noti, attraverso il consueto comunicato pubblicato sul sito ufficiale della Lega Serie A, i provvedimenti del Giudice Sportivo in merito alla 24esima giornata di campionato. Per quanto concerne la Roma, settima ammonizione per Lorenzo Pellegrni, accompagnata dalla sanzione aggravata di 1500 euro.

Seconda sanzione, poi, per Federico Fazio ed Henrikh Mkhitaryan. Ammonito nel corso del match contro il Milan anche il tecnico giallorosso Paulo Fonseca.

Restano dunque in diffida, per la gara contro la Fiorentina, Bruno Peres, Ibanez, Cristante, Veretout, Villar e Kumbulla.

Per quanto riguarda i viola, invece, terza sanzione per Martinez Quarta, mentre restano in diffida Bonaventura - al momento infortunato - e Ribery.

