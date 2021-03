Il prossimo turno infrasettimanale, in programma martedì e mercoledì, cadrà nel terzo anniversario della morte di Davide Astori. E per ricordarlo, al minuto 13, su tutti i maxischermi, verrà proiettata per 13 secondi una sua foto. "Davide è sempre nei pensieri di tutti noi - ha detto Paolo Dal Pino, presidente di Lega -. Un grande Capitano che si è contraddistinto per correttezza e lealtà e che ricordiamo come esempio per le generazioni future".

(legaseriea.it)

VAI AL COMUNICATO