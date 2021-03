Seconda stagionale con Calvarese: era l'arbitro dell'1-5 al Bologna. 1 vittoria e un ko quest'anno con la Fiorentina

Di professione ingegnere, appartenente alla sezione di Teramo, Gianpaolo Calvarese, attualmente in deroga per i 45 anni compiuti lo scorso 20 febbraio, arbitrerà Fiorentina-Roma. L'unico precedente stagionale è l'1-5 dei giallorossi a Bologna e tra i 21 (12 vittorie con 4 pareggi e 5 sconfitte) match della Roma finora arbitrati non c'è traccia di una sfida alla Fiorentina. L'ultima sconfitta risale al 4-1 del marzo 2019, rimediata per mano del Napoli all'Olimpico.

17 i precedenti con la Fiorentina in (quasi) perfetto equilibrio: 6 vittorie, altrettanti pareggi e 5 sconfitte. Quest'anno la squadra ora allenata da Prandelli l'ha incrociato due volte: vittoria per 3-0 sullo Spezia due turni fa e il 4-3 con cui l'allora formazione di Iachini uscì sconfitta da San Siro, contro l'Inter, alla 2a giornata.

LR24