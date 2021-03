FIORENTINA-ROMA: arbitra Calvarese

Sarà Calvarese l'arbitro di Fiorentina-Roma nel turno infrasettimanale che, teoricamente, dovrebbe partire domani con Lazio-Torino, in bilico per via del focolaio che ha colpito la squadra di Nicola nell'ultima settimana. Bresmes e Galetto saranno gli assistenti, con Abisso IV uomo. Aureliano e Tolfo saranno rispettivamente Var e Avar dell'incontro.

ATALANTA – CROTONE h. 20.45

SOZZA

ROBILOTTA – TARDINO

IV: LA PENNA

VAR: CHIFFI

AVAR: FIORITO

BENEVENTO – H. VERONA h. 20.45

AYROLDI

CARBONE – MORO

IV: PATERNA

VAR: GUIDA

AVAR: LONGO

CAGLIARI – BOLOGNA h. 20.45

DI BELLO

PASSERI – ROCCA

IV: VOLPI

VAR: MARIANI

AVAR: DEL GIOVANE

FIORENTINA – ROMA h. 20.45

CALVARESE

BRESMES – GALETTO

IV: ABISSO

VAR: AURELIANO

AVAR: TOLFO

GENOA – SAMPDORIA h. 20.45

PAIRETTO

COSTANZO – VIVENZI

IV: MARESCA

VAR: GIACOMELLI

AVAR: LIBERTI

JUVENTUS – SPEZIA Martedì 02/03 h. 20.45

SACCHI

COLAROSSI – DI VUOLO

IV: MARCHETTI

VAR: FABBRI

AVAR: DI IORIO

LAZIO – TORINO Martedì 02/03 h. 18.30

PICCININI

PRETI – LO CICERO

IV: PRONTERA

VAR: DI PAOLO

AVAR: VALERIANI

MILAN – UDINESE h. 20.45

MASSA

MELI – ALASSIO

IV: FOURNEAU

VAR: BANTI

AVAR: MONDIN

PARMA – INTER Giovedì 04/03 h. 20.45

PASQUA

GIALLATINI – CECCONI

IV: ABBATTISTA

VAR: DOVERI

AVAR: BINDONI

SASSUOLO – NAPOLI h. 18.30

MARINI

RANGHETTI – PRENNA

IV: MAGGIONI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI

(aia-figc.it)

