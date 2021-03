FOCOLARI: "Nei primi 20 minuti Roma imbarazzante" - PUGLIESE: "Non si può sbagliare così l'approccio alla gara" - LENGUA: "I giallorossi non tirano mai in porta"

Ennesimo ko in uno scontro diretto per la Roma, che il giorno dopo la gara contro il Milan si interroga sui motivi della sconfitta: "Il Milan è stato sempre superiore alla Roma, il ko ci può stare. C’era rigore su Mkhitaryan? Ma ha fatto fallo prima lui… Ogni tanto si può anche dare meriti all’avversario, il Milan è più forte della Roma", il pensiero di Nando Orsi.

Antonio Felici, invece, fa pesare l'assenza di Dzeko: "Ci sono fenomeni che possono raccontarci che Borja Mayoral è il nuovo Cristiano Ronaldo ma la verità è che questa squadra senza Dzeko non può giocare ad alti livelli"

Roma da 5,5 ieri. Fonseca ha molte colpe. La verità è che la Roma non tra le prime quattro del campionato, è una squadra da sesto posto (FRANCO MELLI, Radio Radio 104.5 Radio Radio Lo Sport)

Guida ieri non ha arbitrato benissimo, veniva da un periodo difficile. Anche a livello atletico è molto indietro, viene da 3 infortuni quest'anno. Giusto il rigore di Fazio, su Mkhiatryan non c'era nessun fallo, né di Hernandez né dell'armeno. Anche il fallo di Karsdorp su Leao non è rigore (LUCA MARELLI, Radio Radio 104.5 Radio Radio Lo Sport)

Quando affronta le grandi squadre, Fonseca va sempre in difficoltà in mezzo al campo. Veretout e Villar sono sempre da soli (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio 104.5 Radio Radio Lo Sport)

I primi 20 minuti la Roma è stata imbarazzante. Se hai Pau Lopez in porta, poi, non ti puoi permettere un certo tipo di gioco. Non è stato in grado di mandare la palla oltre la metà campo su un rilancio normale (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5 Radio Radio Lo Sport)

Il fallo di Fazio è un errore imperdonabile, peggio di quello di Pau Lopez. Non è roba da Serie A. La Roma di Fonseca non è mai perfetta, concede sempre troppo e rischia di prendere le imbarcate. Va detto che il materiale umano che ha a disposizione spesso non è di primo ordine (ROBERTO MAIDA, Radio Radio 104.5 Radio Radio Lo Sport)

Fonseca ormai lo conosciamo, è questo: parlano i soli 3 punti con le big. Il Milan veniva da un periodo di crisi, e ieri per 20 minuti ha fatto quello che voleva. Un altro grande problema della Roma di Fonseca è che questa squadra non tira mai in porta, e quando lo fa non prende lo specchio (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio 104.5 Radio Radio Lo Sport)

La Roma non riesce mai a fare il salto di qualità, è un dato di fatto. Fonseca continua a parlare di errori individuali, ma non fa niente per mettere a suo agio i calciatori in difficoltà: se Pau Lopez non è bravo con i piedi, non è obbligatorio ripartire sempre con lui. Fazio ha sbagliato, ma la Roma ha la decima difesa della serie A e Fazio in campionato ha giocato solo due partite (GIANLUCA PIACENTINI, Rete Sport 104.2)

La Roma ha affrontato il Milan nel peggior momento della stagione dei rossoneri e non si può sbagliare così l'approccio ad una gara chiave come quella di ieri. Una mancanza di intraprendenza, idee, spirito, entusiasmo inconcepibili. Non credo sia casuale che la Roma sbaglia tutte le partite importanti, evidentemente ci sono dei difetti cronici in fase di preparazione mentale e tattica a queste sfide. Ieri si è capita la differenza tra la Roma con Dzeko e una Roma sena Dzeko. Mayoral ieri è sparito ed è accaduto anche contro la Juventus. Se la Roma vuole arrivare in Champions deve recuperare il bosniaco (ANDREA PUGLIESE, Rete Sport 104.2)

C'è stato un momento di questa stagione in cui la Roma avrebbe potuto fare il salto di qualità e lottare addirittura per il titolo. Purtroppo la squadra ha dimostrato palesi carenze contro le big. Penso che la vicenda Dzeko in qualche modo abbia influenzato il gruppo in quest'ultimo mese. E' un peccato perché a parte l'Inter che è uscita alla grande nelle ultime settimane, le altre non viaggiano col vento in poppa. Nei primi 20 minuti contro il Milan ha sofferto troppo, poi la Roma si è sciolta dopo lo svantaggio e ha mostrato le sue qualità offensive. Il Milan ha denotato un temperamento maggiore in diversi elementi, a cominciare da Ibra, ma anche altri come Hernandez: quella sfrontatezza che in molti elementi giallorossi manca (GIUSEPPE GIANNINI, Rete Sport 104.2)

Se parliamo sul lungo raggio è evidente il problema della Roma con le grandi, ma ci sono alcune partite in cui alcuni errori dei singoli mi fanno pensare che forse alcuni giocatori non sono così forti come crediamo (CHIARA ZUCCHELLI, Rete Sport 104.2)

Ieri la partita nasce male a causa di alcune scelte di Fonseca che per me restano inspiegabili, su tutte Fazio fuori ruolo che ha costretto Spinazzola a stare bloccato nel primo tempo. Poi come al solito gli aggiustamenti, anche mantenendo gli stessi 11 in campo, non sono arrivati. Ma la Roma nel secondo tempo gioca, e ancora una volta le manca quel dettaglio. Quell’attenzione, quella determinazione nelle scelte. Su questo l’allenatore non c’entra. (GIULIA MIZZONI, Rete Sport 104.2)

Non c’è mai una fine a questo incubo contro le big. Non ricordo una stagione della Roma con tre punti in otto scontri diretti. Squadra incompiuta, una gestione che non riesce a trasferire una diversa mentalità alla squadra. La cosa che preoccupa è che non si vede una via d’uscita. Tu puoi anche perdere contro il Milan, ma bisogna vedere come. Non così. Salvo solo Veretout dalla Roma di ieri sera. A Firenze vorrei vedere Mirante in porta. L’insicurezza della squadra nasce anche dagli errori di Pau Lopez e Fazio. Smalling adesso serve tantissimo a questa Roma. Forse può strappare una convocazione per Firenze, ma poi deve giocarle tutte. Mkhitaryan-Theo Hernandez?Se vai al monitor per Fazio-Calabria devi andarci anche per quell’episodio. A fine gara mi aspettavo una reazione di Fonseca o del dirigente, ma nessuno ha voluto parlare. Se non lo fanno loro perché dobbiamo farlo noi? (ANGELO MANGIANTE, Rete Sport 104.2)

Per Guida il 4 in pagella sarebbe d’obbligo, la Roma ha perso anche per colpa dell’arbitro. Sul gol annullato non ho visto assolutamente il fallo di Mancini, ma che fallo è? E pestoni come quello di Fazio su Calabria quanti ne vediamo? L’episodio del rigore negato a Mhkitaryan lo lascio a voi… (

Il Milan poteva fare 5 gol, forse anche 6 nei primi 20’, non c’è stata partita. Non attacchiamoci al fumo della pipa come diceva Ranieri… Il Milan è stato sempre superiore alla Roma, il ko ci può stare. C’era rigore su Mkhitaryan? Ma ha fatto fallo prima lui… Ogni tanto si può anche dare meriti all’avversario, il Milan è più forte della Roma. Guida da 5,5, serviva un arbitro con più autorità (

Arbitro o non arbitro, il Milan nei primi 15’ poteva fare 4 gol, la superiorità tattica è stata chiarissima, non si può parlare di arbitraggio. Lo stadio? Lo dico dal 2014 che era una truffa (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

L’approccio di ieri forse solo col Siviglia si era visto, contro una squadra, il Milan, che non è sicuramente più forte di te. Ci sono errori individuali anche ma l’approccio non può che essere figlio del tecnico. A me Fonseca continua a dare un senso di mediocrità che a lungo andare sfinirà anche i tifosi più accaniti, che si stuferanno di vedere queste prestazioni (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Il numero degli errori della Roma è stato imbarazzante. Parliamo del rinvio di Pau Lopez: un portiere di Serie A può fare un rinvio del genere? E in quell’occasione Calabria era del tutto solo. Forse abbiamo sottovalutato le assenze nella Roma (ZELJKO PANTELIC, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Dobbiamo anche ammettere che la difesa titolare della Roma era fuori, non puoi ‘regalare ‘per tante partite Smalling, Ibanez e Kumbulla (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Ci sono fenomeni che possono raccontarci che Borja Mayoral è il nuovo Cristiano Ronaldo ma la verità è che questa squadra senza Dzeko non può giocare ad alti livelli (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Il Milan ha meritato di vincere, ma con un arbitraggio equo non avrebbe vinto. C’era il rigore su Mkhitaryan e ho avuto una sensazione sgradevole su alcuni fischi. E’ passato in secondo piano il gol annullato alla Roma, dov’è il fallo di Mancini? Episodi simili vengono fischiati una volta su 20. Pellegrini nell’ultimo periodo fa errori che non sono da lui, non vorrei gli mancasse tranquillità (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Va detto che la Roma non è scesa in campo. Il Milan ha regalato molto, altrimenti sarebbe stato avanti 3-0 dopo 20’. Un avvio allucinane, ma come si fa a giocare così? Ennesima sindrome, la Roma con le grandi le ha perse tutte. Pellegrini? Non ha fatto una grande partita, ma c’è chi ha fatto peggio. Come Villar che non l’ha presa mai (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)