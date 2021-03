I VOTI DEGLI ALTRI: Fazio "pericolo pubblico", Pau Lopez "un disastro con i piedi". Veretout "predica nel deserto"

LAROMA24.IT - Una sconfitta che ha molti padri. L'approccio molle, la prova di alcuni singoli al limite del disastroso, la discutibilissima direzione di Guida. In ogni caso un ko che fa male e un altro esame non superato per la Roma di Fonseca, ancora sconfitta in uno scontro diretto e ora scivolata fuori dalla zona Champions.

La sconfitta con il Milan ha quindi molti responsabili. Per quello che si è visto in campo pesano come un macigno gli errori. Quelli di Fazio (4,36), che hanno portato a un primo quarto d'ora di vera sofferenza per la Roma e poi al rigore. "Un pericolo pubblico" (Il Tempo). Non va meglio a Pau Lopez (5,57), che ha macchiato la sua prova con il rinvio che ha 'causato' il gol del 2-1 di Rebic: "Si eviti il gioco con i piedi, è dannoso per la salute della Roma. Finiscono in secondo piano i 2-3 interventi di qualità, troppo più gravi gli errori" (Il Messaggero).

Di certo non va meglio agli altri. Male Villar (5,07): "Stordito dal pressing di Kessié, non si riprende più" (Corriere dello Sport). Sullo stesso passo Pellegrini (5,21): "La ferocia si vede solo quando protesta" (La Repubblica). Non punge nemmeno Mayoral (4,93): "Se non è in partita, scompare o quasi" (Gazzetta dello Sport). Unica nota lieta la prova di Veretout (6,64), ieri al decimo gol stagionale: "Elemento fondamentale per la macchina giallorossa. Predica però spesso nel deserto" (Corriere della Sera)

LA MEDIA-VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, Il Tempo, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista)

Pau Lopez 5,57

Mancini 5,43

Cristante 5,64

Fazio 4,36

Karsdorp 5,43

Veretout 6,64

Villar 5,07

Spinazzola 6

Pellegrini 5,21

Mkhitaryan 5,79

Borja Mayoral 4,93

Bruno Peres 5,79

El Shaarawy 5,86

Diawara 5,75

Pedro 5,00

Fonseca 5,08





IL MESSAGGERO

Pau Lopez 5

Mancini 5

Cristante 5

Fazio 4

Karsdorp 5,5

Veretout 6,5

Villar 4,5

Spinazzola 6

Pellegrini 5

Mkhitaryan 6

Borja Mayoral 4,5

Bruno Peres 6

El Shaarawy 6

Diawara sv

Pedro sv

Fonseca 5





CORRIERE DELLO SPORT

Pau Lopez 5

Mancini 5

Cristante 5,5

Fazio 4

Karsdorp 5

Veretout 6,5

Villar 5

Spinazzola 6

Pellegrini 5

Mkhitaryan 5,5

Borja Mayoral 4,5

Bruno Peres 5,5

El Shaarawy 5,5

Diawara sv

Pedro sv

Fonseca 5





GAZZETTA DELLO SPORT

Pau Lopez 6,5

Mancini 5,5

Cristante 6

Fazio 5

Karsdorp 5,5

Veretout 7

Villar 5,5

Spinazzola 6,5

Pellegrini 6

Mkhitaryan 6

Borja Mayoral 5

Bruno Peres 5,5

El Shaarawy 5,5

Diawara sv

Pedro sv

Fonseca 5,5





IL TEMPO

Pau Lopez 5,5

Mancini 5,5

Cristante 5,5

Fazio 4

Karsdorp 6

Veretout 6,5

Villar 5

Spinazzola 5

Pellegrini 5

Mkhitaryan 5

Borja Mayoral 5,5

Bruno Peres 6

El Shaarawy 6

Diawara 5,5

Pedro 5

Fonseca 5





CORRIERE DELLA SERA

Pau Lopez 5,5

Mancini 5

Cristante 6,5

Fazio 4,5

Karsdorp 5

Veretout 7

Villar 5

Spinazzola 6,5

Pellegrini 5,5

Mkhitaryan 6

Borja Mayoral 5

Bruno Peres 6

El Shaarawy 6

Diawara sv

Pedro 5

Fonseca 5.5





LA REPUBBLICA

Pau Lopez 5,5

Mancini 6

Cristante 5

Fazio 4

Karsdorp 5

Veretout 6,5

Villar 5

Spinazzola 5,5

Pellegrini 5

Mkhitaryan 6

Borja Mayoral 5

Bruno Peres 5,5

El Shaarawy 6

Diawara sv

Pedro sv

Fonseca 4,5





IL ROMANISTA

Pau Lopez 6

Mancini 6

Cristante 6

Fazio 5

Karsdorp 6

Veretout 6,5

Villar 5,5

Spinazzola 6,5

Pellegrini 5

Mkhitaryan 6

Borja Mayoral 5

Bruno Peres 6

El Shaarawy 6

Diawara 6

Pedro 5

Fonseca 5,5