Parla Fonseca: «Nella mia Roma regole uguali per tutti, ora voglio vincere». Anche Smalling out per il Parma, Karsdorp rinnova. Per lo stadio ipotesi Torre Spaccata o Pietralata

LAROMA24.IT - L'imperativo è non fermarsi ora. Il netto successo in Europa League non vale l'ipoteca per la qualificazione ai quarti, come hanno ammesso ieri sera gli stessi protagonisti, in primis Fonseca. Ma prestazione e risultato parlano chiaro e la Roma ora è attesa da un turno importante in campionato. Domenica la trasferta a Parma e il coefficiente di difficoltà aumenta anche e soprattutto in ragione degli indisponibili. Dopo Mkhitaryan il tecnico giallorosso sarà costretto a fare a meno anche di Chris Smalling, fermato da un fastidio alla coscia.

Quel che è certo è che Fonseca dimostra di avere le idee chiare: "Regole uguali per tutti", dice a proposito del suo rapporto con i giocatori. E tra i meriti della sua gestione va anche menzionato il recupero di Karsdorp. Recupero 'premiato' con il prolungamento di contratto, il secondo dell'era Pinto che fa seguito al rinnovo di Ibanez di qualche settimana fa.

È tornato a parlare anche Francesco Totti, che nuovamente non chiude la porta ad un possibile ritorno in società. Capitolo stadio: anche l'area di Torre Spaccata si aggiunge, assieme a Pietralata, alle ipotesi per il nuovo progetto.

