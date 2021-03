I VOTI DEGLI ALTRI - Pellegrini "a tratti sontuoso", Mancini "c'è sempre", El Shaarawy "vivissimo"

Una Roma a tratti perfetta quella che batte lo Shakhtar Donetsk e che ipoteca i quarti di finale di Europa League. Una Roma trascinata soprattutto dal suo capitano, Lorenzo Pellegrini, che prima sblocca la gara poi prende per mano i suoi: "Corre, inventa, recupera. E apre le danze per poi dedicarsi agli assist. Capitano a tratti sontuoso" (Gazzetta dello Sport)

Sempre leader, e al secondo gol di fila, anche Gianluca Mancini, che firma il 3-0: "Esaltante il duello con Tayson, poi si fa male e tira un poì il freno. Ma non molla nulla, salva anche un gol quasi fatto. C'è sempre, fino in fondo, anche quando deve segnare. E lo fa, il 3-0. Quinto gol stagionale, quinto di testa" (Il Messaggero)

Ritorna al gol in giallorosso dopo quasi 2 anni Stephan EL Shaarawy: "Il ritorno di quasi tutti gli effettivi dietro non scalfisce la sua presenza: al centro dei centrali si fa sentire, anche dai compagni quando cala la soglia di attenzione. Puntuale, preciso, elegante nelle uscite palla al piede. E assist-man. (Il Romanista). Prestazione positiva anche per Bryan Cristante: "Fonseca sceglie ancora lui al centro della difesa e tira fuori un’altra prestazione di grande solidità difensiva, a cui abbina buone idee in costruzione. In questa fase di stagione è una pedina insostituibile." (Il Tempo)

LA MEDIA-VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, Il Tempo, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista)

Pau Lopez 7,14

Mancini 7,36

Cristante 7,07

Kumbulla 6,14

Karsdorp 6,43

Diawara 6,57

Villar 6,57

Spinazzola 6,21

Pellegrini 7,78

Pedro 6,50

Mkhitaryan 6,28

Borja Mayoral 6,14

El Shaarawy 7,07

Bruno Peres ng

Ibanez ng

Carles Perez mg

Fonseca 7,25

IL MESSAGGERO

Pau Lopez 7

Mancini 7

Cristante 6,5

Kumbulla 6

Karsdorp 6

Diawara 6,5

Villar 6

Spinazzola 6

Pellegrini 7,5

Pedro 6,5

Mkhitaryan 6

Borja Mayoral 6

El Shaarawy 7

Bruno Peres ng

Ibanez ng

Carles Perez ng

Fonseca 7,5

LA REPUBBLICA

Pau Lopez 7

Mancini 7

Cristante 6,5

Kumbulla 5,5

Karsdorp 6

Diawara 6,5

Villar 6,5

Spinazzola 6

Pellegrini 7,5

Pedro 6

Mkhitaryan 6

Borja Mayoral 5,5

El Shaarawy 7

Bruno Peres ng

Ibanez ng

Carles Perez ng

Fonseca 7

CORRIERE DELLA SERA

Pau Lopez 7,5

Mancini 7,5

Cristante 7,5

Kumbulla 5,5

Karsdorp 6

Diawara 7

Villar 6,5

Spinazzola 7

Pellegrini 8

Pedro 7

Mkhitaryan 6,5

Borja Mayoral 6

El Shaarawy 7,5

Bruno Peres ng

Ibanez ng

Carles Perez ng

Fonseca 7,5

CORRIERE DELLO SPORT

Pau Lopez 7,5

Mancini 8

Cristante 7

Kumbulla 6,5

Karsdorp 6,5

Diawara 6,5

Villar 6,5

Spinazzola 6

Pellegrini 8

Pedro 6

Mkhitaryan 6

Borja Mayoral 6,5

El Shaarawy 7

Bruno Peres ng

Ibanez ng

Carles Perez ng

Fonseca 8

GAZZETTA DELLO SPORT

Pau Lopez 7

Mancini 7,5

Cristante 7

Kumbulla 6

Karsdorp 6,5

Diawara 6,5

Villar 7

Spinazzola 6

Pellegrini 8

Pedro 7

Mkhitaryan 7

Borja Mayoral 6

El Shaarawy 7,5

Bruno Peres ng

Ibanez ng

Carles Perez ng

Fonseca 7,5

IL TEMPO

Pau Lopez 7

Mancini 7,5

Cristante 7,5

Kumbulla 7

Karsdorp 7

Diawara 6,5

Villar 6,5

Spinazzola 6

Pellegrini 7,5

Pedro 6,5

Mkhitaryan 6,5

Borja Mayoral 6

El Shaarawy 6,5

Bruno Peres ng

Ibanez ng

Carles Perez ng

Fonseca 7

IL ROMANISTA

Pau Lopez 7

Mancini 7

Cristante 7,5

Kumbulla 6,5

Karsdorp 7

Diawara 6,5

Villar 7

Spinazzola 6,5

Pellegrini 8

Pedro 6,5

Mkhitaryan 6

Borja Mayoral 7

El Shaarawy 7

Bruno Peres ng

Ibanez ng

Carles Perez ng

Fonseca 7,5