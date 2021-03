Roma-Shakhtar Donetsk: ieri presente all'Olimpico anche Gould, consulente dei Friedkin

In occasione di Roma-Shakhtar Donetsk, andata degli ottavi di finale di Europa League terminata 3-0 per i giallorossi, ieri in tribuna allo stadio Olimpico era presente anche Charles Gould, consulente dei Friedkin e a capo della Retexo Intelligence, società che ha svolto un ruolo chiave nella scelta di Tiago Pinto come General Manager. Lo riporta su Twitter il giornalista de "La Stampa" Matteo De Santis.





