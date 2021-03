DI GIOVAMBATTISTA: "Fonseca comincia ad avere il suo perché" - FELICI: "Se migliora può farci rimangiare le critiche"

Il giorno dopo il successo per 3-0 della Roma con lo Shakhtar, gli elogi di speaker e opinionisti radiofonici arrivano fino a Fonseca, spesso nel mirino della critica nella sua esperienza romanista. Al tecnico portoghese, Nardo Orsi affida i "meriti maggiori". "Una vittoria meritata, frutto del grande piano partita predisposto da Fonseca" aggiunge Andrea Pugliese.

"Se si mette nell’ottica del miglioramento magari è uno che può farci rimangiare le critiche" ammette Antonio Felici. "Fonseca è un allenatore che comincia ad avere un suo perché, la vittoria di ieri sera è anche merito suo" aggiunge Ilario Di Giovambattista.

Quella di ieri sera della Roma è una vittoria netta e di autorità. I meriti maggiori vanno all’allenatore, che dimostra di essere capace e con un carattere forte. Guai a litigare con lui. Per ora il tempo gli sta dando ragione (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Grande prova di maturità della Roma. Ha fatto sembrare facile una partita che non lo era. E si sta formando un blocco importante e italiano in squadra (MARCO JURIC, Retesport, 104.2)

A conti fatti era meglio se non giocava Mkhitaryan, è un po' di partite che non stava in condizione e anche ieri si è visto subito. Ieri la squadra senza attaccanti si è adattata bene, Pellegrini il migliore, El Shaarawy ha spaccato la partita. Mayoral? Ieri non è riuscito a tirare in porta una volta (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Fonseca ha fatto errori gravi anche in questa stagione ma se si mette nell’ottica del miglioramento magari è uno che può farci rimangiare le critiche (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Se la Roma giocherà sempre con la stessa concentrazione e determinazione di ieri, magari non le vincerà tutte 3-0 ma sicuramente non farà le figure fatte nel derby o a Napoli. Questo è certo, perché i valori tecnici ci sono e sono importanti (GIANLUCA PIACENTINI, Retesport, 104.2)

La Roma è una delle candidate più autorevoli per la vittoria finale. È tutta la stagione che gioca bene. Soprattutto non ricordo una squadra italiana che in Europa ha vinto 3-0 con tre giocatori italiani, forse da prima che aprivano le frontiere (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Ieri Fonseca ha avuto un acuto, per diventare un allenatore importante deve averne una serie. Un altro esame sarà il Napoli, se incomincia a vincere quelle partite facciamo altri ragionamenti. Per ora, per me, il tecnico resta nel limbo (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

La partita di ieri può essere un salto di qualità della squadra, il salto ulteriore può venire già da partite come quella di domenica con il Parma, sarà un test importantissimo per vedere se la Roma sarà in grado di mantenere la stessa tensione e concentrazione che abbiamo visto con lo Shakhtar (MASSIMILIANO MAGNI, Retesport, 104.2)

La Roma ieri ha ridicolizzato una squadra importante d’Europa. Fonseca è un allenatore che comincia ad avere un suo perché, la vittoria di ieri sera è anche merito suo. Ora la Roma ci deve credere alla vittoria dell’Europa League. Credo che Mancini, ad oggi, sia il difensore italiano più forte (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Il modo con il quale la Roma ha vinto è molto importante, i giallorossi hanno fatto una partita perfetta con alcune prestazioni dei singoli eccezionali. La qualità della formazione di Fonseca è cresciuta nel corso del tempo, e vincere contro gli ucraini non è mai facile. (XAVIER JACOBELLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Serata perfetta per la Roma che ha vinto convincendo e ipotecato il passaggio del turno. Ora potrai gestire le energie tra campionato e coppa fino alla sosta. Una vittoria meritata, frutto del grande piano partita predisposto da Fonseca, che non ha sbagliato nulla anche se lo Shakhtar mi ha un pochino deluso sul piano tattico. Pellegrini? Prestazione meravigliosa, ha letteralmente preso per mano la Roma (ANDREA PUGLIESE, Retesport, 104.2)

Lo Shakhtar non è affatto una squadra modesta, grande vittoria della Roma. Certo ha pagato qualcosa con l'infortunio di Mkhitaryan, ma ha ritrovato El Shaarawy. Il rischio nell'andare avanti in Europa League è quello di faticare in campionato, anche in termini di infortuni (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma può vincere benissimo l'Europa League, non vedo squadre tanto più forti, lo ha dimostrato ieri lo United (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)