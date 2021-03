Trigoria: terapie per Mkhitaryan, individuale per Veretout e Zaniolo (FOTO)

All'indomani del 3-0 rifilato in Europa League allo Shakhtar Donetsk, la Roma è tornata subito al lavoro a Trigoria in vista della sfida col Parma, prevista domenica alle 15.00 al "Tardini". La squadra, come di consueto nella prima seduta successiva ad un match, è stata divisa tra chi ha giocato e che non è sceso in campo.

Uscito anzitempo ieri per un fastidio al polpaccio destro, oggi Mkhitaryan ha svolto terapie mentre Veretout e Zaniolo hanno lavorato individualmente. Infine, nota negativa per Fonseca: nell'allenamento odierno Smalling ha avvertito un fastidio alla coscia sinistra. Nessuna lesione per il difensore, che domani non sarà comunque a disposizione.