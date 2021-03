Trigoria: fastidio alla coscia sinistra per Smalling. Niente lesioni, ma out col Parma

In panchina ieri nella vittoria contro lo Shakhtar Donetsk in Europa League, si ferma di nuovo Chris Smalling. Il difensore ha avvertito un fastidio alla coscia sinistra durante l'allenamento odierno al "Fulvio Bernardini" di Trigoria. I controlli effettuati non hanno evidenziato lesioni, ma Smalling non verrà convocato per Parma-Roma, in programma domenica alle 15.00 al "Tardini".