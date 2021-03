Roma-Shakhtar Donetsk: problema al polpaccio per Mkhitaryan, in panchina con il ghiaccio

Con la Roma in vantaggio per 1-0 sullo Shakhtar, al 35’ i giallorossi perdono per infortunio Henrik Mkhitaryan. L’armeno è dovuto uscire a causa di un problema al polpaccio, sul quale ha applicato una borsa del ghiaccio una volta raggiunta la panchina. Al suo posto è entrato Borja Mayoral