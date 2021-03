Le prestazioni di Mancini stanno attirando l'interesse dalla Premier League. Non solo l'Everton, che già aveva puntato il difensore, ma anche big del calibro di Chelsea e Manchester United stanno pensando di muoversi. Al momento, tuttavia, la Roma non ha alcuna intenzione di privarsi di Mancini e lo ritiene un pilastro per il futuro.

(calciomercato.com)

