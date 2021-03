Calciomercato Roma: Karsdorp rinnova fino al 2025. Lo anticipa la moglie su Instagram (FOTO)

Era nell'aria ed ora è ufficiale: dopo Roger Ibanez, anche Rick Karsdorp ha rinnovato il contratto con la Roma fino al 2025. L'olandese è diventato un punto fermo nello scacchiere di Fonseca ed ha finora collezionato in stagione 30 presenze, di cui 23 in campionato, impreziosite da cinque assist e un gol, tutti realizzati in Serie A.

Ad anticipare la notizia, prima del consueto comunicato del club giallorosso, è stata la moglie del terzino destro, Astrid, che ha pubblicato su Instagram un breve video di Karsdorp con il General Manager giallorosso Tiago Pinto.