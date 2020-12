Mercato, El Shaarawy ipotesi concreta. Tra i pali salgono le quotazioni di Silvestri. Nuovo ricorso per il caso Diawara

La Roma prosegue il suo periodo di riposo, che terminerà martedì 29 dicembre con il rientro della squadra a Trigoria per riprendere la preparazione in vista della prima gara del 2021 contro la Sampdoria di Ranieri. I giallorossi però sono attivi sul fronte del calciomercato, che inizierà ufficialmente il 4 gennaio. Si lavora a quanto pare al possibile ritorno di El Shaarawy, con il quale però vanno riaperte le trattative con lo Shanghai. Sul fronte della porta l'ipotesi di arrivare a Sirigu sembra esser stata accantonata e, in alternativa, si punta forte su Marco Silvestri, estremo difensore dell'Hellas Verona. Intanto però la Roma continua a lavorare anche per poter riottenere il punto perso a Verona. I giallorosso sarebbero pronti a ricorrere sul caso Diawara chiamando a testimoniare Pantaleo Longo, ex dirigente della Roma e responsabile dell'errore delle liste, passato poi proprio tra le fila del club gialloblù.

