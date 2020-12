Zaniolo: una plastica per tornare più forte

Il professor Fink, che lo ha operato a Innsbruck dopo l'infortunio, consiglia cautela - e magari di concentrarsi a preparare al meglio direttamente la prossima stagione -, ma Nicolò Zaniolo scalpita e vuole tornare. Il 2021 sarà l'anno del classe '99, che punta a tornare il prima possibile. Dalla sua avrà una protezione in plastica inserita nel ginocchio proprio quando il gioiello della Roma è andato sotto i ferri, con l'obiettivo di stabilizzare al massimo l'articolazione: una pratica ormai in voga da alcuni anni soprattutto all'estero per questo genere di operazioni.

(Corsport)