Mkhitaryan guida l'elenco dei rinnovi: tanti in fila nel 2021

Non solo il mercato degli acquisti: la Roma lavora anche per i rinnovi di contratto. Se ne occuperà Tiago Pinto, che salvo ulteriori rallentamenti dovuti al contagio da Coronavirus dovrebbe sbarcare nella Capitale a gennaio. Il primo della lista è il rinnovo di Henrikh Mkhitaryan. L'opzione per il prolungamento è già presente nel contratto in essere: le condizioni relative a gol e assist sono già state raggiunte, e l'armeno non dovrebbe avere problemi a far scattare anche quella relativa alle presenze - ne mancano 4 -, visto il ruolo centrale che ha assunto da quando è in giallorosso. Il club sarebbe persino disposto a prolungare fino al 2023 - un anno in più rispetto a quanto preventivato -.

Bisognerà poi sedersi a tavolino per il rinnovo di Mirante, ma per l'estremo difensore non dovrebbero esserci problemi: la fiducia tra il 37enne ed il club è reciproca. C'è poi la questione Pellegrini: il suo contratto scade nel 2022. L'accordo va praticamente riscritto da capo, ma le parti hanno la volontà di andare avanti insieme.

Mancheranno poi all'appello gli adeguamenti per i calciatori che hanno mostrato un rendimento superiore alle attese - Villar e Ibanez su tutti - e la questione Zaniolo, che per ora pensa solo a recuperare al meglio dall'infortunio. Il prolungamento sarebbe probabilmente già arrivato se di mezzo non ci fosse stato il lungo stop del classe '99.

(Gasport)