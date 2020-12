Ricorso Diawara: le mosse della Roma

IL ROMANISTA (P. TORRI) - La Roma ricorrerà ancora sul caso-Diawara, che è costato ai giallorossi la sconfitta a tavolino contro il Verona per un errore nella compilazione delle liste da presentare poco prima dell'inizio del match. E la mossa dell'Avv. Antonio Conte sarà quella di chiamare a testimoniare Pantaleo Longo, ex dirigente della Roma responsabile dell'errore, passato poi proprio tra le fila dell'Hellas Verona.

Seconda mossa: chiamare a testimoniare Gianluca Gombar, team manager e secondo responsabile del pasticcio del Bentegodi. I due, di fronte alla Corte Federale d'appello, non furono ascoltati. Sarà il Collegio di Garanzia del Coni a decidere se accettare la loro testimonianza.

Al momento non ci sono date ufficiali - si spera che una data possa essere ufficializzata entro l'11 gennaio - per l'udienza che potrebbe regalare alla classifica della Roma un punto in più, anche se le speranze che il ricorso venga accolto sono ben poche.

