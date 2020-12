Calciomercato Roma, Juventus in pole per Reynolds: offerti 7.7 milioni, c'è l'ok del giocatore

Bryan Reynolds, terzino statunitense classe 2001 dei Dallas FC, è l'obiettivo di mercato di tanti club italiani e non solo. In Serie A la prima a muoversi è stata la Roma, offrendo 7,5 milioni. Come confermano dagli USA, però, in pole ci sarebbe la Juventus, che avrebbe presentato un'offerta da 9,5 milioni di dollari (7,7 milioni di euro)

16.30 - La pista che porta a Bryan Reynolds sembra essere vicina al tramonto. Per il primo obiettivo del mercato di gennaio della Roma avanza invece la Juve. Secondo le ultime indiscrezioni il club bianconero nelle ultime ore ha strappato l'ok del terzino classe 2001 del Dallas, che arriverebbe però soltanto a giugno. Reynolds potrebbe essere girato in prestito, visto che la Juve ha già occupato tutti gli slot disponibili per gli extracomunitari.

