Globe Soccer Awards, Infantino: "Forse dobbiamo riconsiderare il modo in cui il calcio è organizzato e ripensare ai formati delle nostre competizioni"

Nella giornata di oggi a Dubai sono andati in scena i Globe Soccer Awards 2020, con lo scopo di premiare i migliori calciatori e tecnici dell'anno e del secolo. A margine della cerimonia ha rilasciato alcune dichiarazioni anche Gianni Infantino, presidente della FIFA, che ha parlato della possibilità di riformare profondamento il sistema calcio per come è conosciuto oggi. Queste le sue parole: "Quest’anno il calcio può comunicare un nuovo messaggio di fratellanza e solidarietà. Stiamo giocando in stadi vuoti, ma ci sono milioni di spettatori che sperano di tornare alla normalità e noi stiamo lavorando per riportarli negli stadi. Questo lockdown ci ha permesso di riflettere sul futuro, ma il calcio è la cosa più importante delle cose meno importanti, e forse dobbiamo riconsiderare il modo in cui lo abbiamo organizzato fino ad ora. Dobbiamo proteggere il gioco e i calciatori, forse bisogna ripensare ai formati delle nostre competizioni e a come trovare un bilanciamento migliore tra i club e le nazionali, tra campionati e coppe, tra competizioni lunghe e corte. Dobbiamo ridurre i viaggi per preservare la salute e dobbiamo mettere in dubbio tutto quello che è stato fatto negli ultimi anni".