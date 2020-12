Calciomercato Roma: passi avanti per Silvestri. Escluso Sirigu

IL ROMANISTA (P. TORRI) - La Roma è alla ricerca di un portiere in vista di gennaio. (...) Qualche passo avanti è stato fatto per Marco Silvestri, da due anni impeccabile tra i pali del Verona (ma i rapporti con il club veneto sono deteriorati). Il giocatore ha già fatto sapere di essere pronto al salto verso la Capitale. (...) Escluso invece Sirigu, il giocatore è stato offerto alla Roma che non ha preso in considerazione la cosa.

