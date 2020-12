RAIMONDI: "Con due-tre colpi la Roma potrà lottare fino in fondo per la Champions" - MAIDA: "Non accadrà nulla di sconvolgente sul mercato"

La Roma prosegue il suo periodo di riposo prima di tornare in campo a Trigoria e prepara la prima gara del 2021 contro la Sampdoria di Ranieri. A tenere banco come argomento è però il mercato, sul quale la Roma spera di riuscire a operare dal 4 gennaio per rafforzare la propria rosa, come sottolineato da Guido D'Ubaldo: "Io penso che la Roma un'operazione sul mercato possa farla. Sul terzino destro ci sono dei profili giovani, ma anche quello di Hysaj. E' un nome da valutare per giugno, quando il terzino albanese si libererà dal Napoli. I discorsi con il suo entourage vanno avanti da tempo. Pau Lopez? La Roma può liberarsene solo dandolo in prestito, e a quel punto potrebbe andare su Sirigu".

C'è però chi spera di non dover intervenire sul reparto dei portieri, magari provando a dare maggiore fiducia a Pau Lopez. "Non mi capacito di questa discesa di Pau Lopez rispetto alla prima parte dello scorso anno. Dopo il lockdown c'è stato un crollo, forse complice anche l'infortunio alla mano. Poi non si è più rialzato. A Trigoria dovrebbero cercare di lavorarci, di farlo tornare il portiere che era, anche per rientrare di un investimento che ora pesa sul bilancio per 22 milioni di euro. Bisogna ricercare il perché di questo calo" è il commento di Gianluca Lengua.

Un ritorno di El Shaarawy alla Roma è possibile, ma non è semplice. L'operazione ha dei costi e per i giallorossi non sarebbe una priorità, anche per una questione di caratteristiche tecniche del giocatore rispetto al modulo adottato ora da Fonseca. Un esterno destro ha la precedenza, poi c'è anche un problema serio legato al portiere. Sirigu? Non è semplice, puoi provarci solo se trovi un estimatore di Pau Lopez (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Il Calcio è Servito)

Innesto sulla fascia destra per la Roma? Forse, ma prima deve partire qualcuno: i giallorossi ne hanno già 3 in quel ruolo. In questo momento né Pau Lopez né Mirante stanno dando le risposte che ci si aspetta. La Roma ha dato risposte anche importanti ma ora serve la continuità che è mancata a gennaio scorso (FRANCESCO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio 104.5, Il Calcio è Servito)

In rapporto alle sue potenzialità, la Roma sta facendo molto bene. È un’ottima squadra ed essere davanti a Juve e Napoli è un merito, va accompagnata con fiducia e senza chiedere la luna. È un progetto che è ripartito, va dato tempo ai Friedkin di completarlo. Non esaltiamoci che alla prima battuta d’arresto arriva il disfattismo: non vanno bene né l’una, ne l’altra (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio, 104.5, Domenica Sport)

Reynolds? Viste le richieste per le commissioni, evidentemente hanno valutato che il rischio era troppo alto. O quantomeno non ci credono a tal punto da spendere tutti quei soldi (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Domenica Sport)

Non accadrà nulla di sconvolgente sul mercato, probabilmente si investirà su un terzino giovane. Se invece ci dovesse essere qualche cessione che comporti qualche risparmio sull’ingaggi, allora potrebbe esserci qualcosa di più. Per esempio sul portiere, che al di là dei gusti è il vero problema della Roma. Credo che Pau Lopez sia molto meglio di così, è vittima di una crisi di autostima e di sfiducia (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Domenica Sport)

Con due-tre colpi di mercato la Roma potrà lottare fino in fondo per la zona Champions. Se non lo fa, farà fatica. Pedro? Ultimamente mi sembra un po’ fumo e niente arrosto… (MATTEO RAIMONDI, Radio Radio, 104.5, Domenica Sport)