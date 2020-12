Contro il Cagliari senza Spinazzola. Fonseca: "Sono io il responsabile dei nostri sbagli". Per la fascia spunta Soppy del Rennes

La Roma è pronta a scendere in campo domani sera all'Olimpico contro il Cagliari. Fonseca, che dovrà fare a meno di Spinazzola, nella conferenza stampa pre partita è tornato a parlare della sconfitta di Bergamo e della situazione che riguarda i portieri: "Quando sbagliamo lo facciamo tutti e principalmente quello che sbaglia sono io. Ho fiducia totale nei nostri portieri". Il tecnico ha anticipato anche alcune mosse di formazione: "Pedro non ha nessun problema fisico e domani giocherà. Ci sarà anche qualcuno tra Calafiori, Kumbulla e Villar".

Anche il tecnico del Cagliari Eusebio Di Francesco, che per la prima volta affronterà la Roma da avversario dopo il suo esonero nel 2019, è intervenuto in conferenza stampa: "Loro vogliono vincere e noi dobbiamo recuperare punti. Sarà fondamentale fare la scelta degli uomini giusti contro una squadra che sulla carta ci è superiore. Dobbiamo fare una grande partita".

Capitolo mercato: non c'è ancora l'accordo con l'entourage di Reynolds e anche per questo la Roma continua a guardarsi intorno. L'ultimo nome accostato ai giallorossi è quello di Soppy del Rennes.

