Fonseca ci dica cosa manca a questa squadra

Intanto sgombriamo il campo dagli equivoci. La Roma non ha perso a Bergamo per errori arbitrali, o perché i commentatori di Sky «tifano contro», o per assenze (la rosa era pressoché al completo), per inesperienza (l’età media resta molto alta), per la poca qualità degli interpreti. [...] Quindi ci si aspetta che Fonseca capisca il perché con le concorrenti dirette la Roma non solo non vince, ma a volte cade fragorosamente. A uomini valorosi che si trasformano di colpo in «bambini» non crede nemmeno lui, lo sappiamo. O, almeno, lo speriamo.

(Corsera - P. Di Caro)