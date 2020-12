Coronavirus: positivo Tiago Pinto

Positivo al Coronavirus Tiago Pinto, dirigente la cui avventura con il Benfica è ai titoli di coda - la Roma lo ha già ufficializzato come nuovo Direttore Generale a partire da gennaio. A riportare la notizia è proprio il club portoghese, che spiega come a seguito della sfida in Coppa di Portogallo contro il Porto sia risultato positivo anche il centrocampista Pizzi.

Questo il comunicato del club:

"Il giocatore Pizzi e il direttore generale Tiago Pinto sono risultati positivi al coronavirus e sono già rientrati a Lisbona dopo aver lasciato la sede di allenamento della squadra alla vigilia della Supercoppa di Ílhavo".

