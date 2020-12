Calciomercato Roma: fumata grigia per Reynolds. Manca l'accordo con l'entourage del giocatore

Va segnatala, scrive Filippo Biafora sul Tempo, sul fronte mercato la fumata grigia arrivata per ora sull'affare Bryan Reynolds, laterale destro classe 2001 del Dallas. Dopo aver trovato un accordo per il cartellino - valutato 7,5 milioni più il 15% sulla futura rivendita - non è stata ancora raggiunta un'intesa contrattuale con il ragazzo e il suo entourage.

Prima della partita con l'Atalanta Ryan Friedkin ha inviato la sua proposta, che è stata valutata dalla controparte in una riunione andata in scena nella notte tra domenica e lunedì: la comunicazione giunta a Trigoria è che l'offerta non è sufficiente a convincere Reynolds e la sua famiglia a dire sì. Ora la palla è in mano ai proprietari della Roma, che devono decidere se avvicinarsi alle cifre di ingaggio richieste dal calciatore, seguito con interesse anche da Juventus, Bruges e Marsiglia.

(Il Tempo)