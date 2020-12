La Roma non sarebbe l'unica a concorrere per accaparrarsi le prestazioni Brandon Soppy, terzino destro del Rennes accostato nelle ultime ore ai giallorossi. Secondo quanto riportato da Flavio Maria Tassotti sull'emittente radiofonica, infatti, il classe 2002 sarebbe seguito anche da un club inglese ed uno tedesco. Soppy sarebbe ormai intenzionato a lasciare il club d'appartenenza per trovare più spazio - solo 7 presenze e 465' giocati in questa stagione -.

(Tele Radio Stereo)