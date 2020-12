DAMASCELLI: "Sulla Roma uso sempre tre lettere: boh" - CIARDI: "Quando si vince è la squadra di Mkhitaryan, quando si perde invece è la squadra di Fonseca"

La Roma dopo la sconfitta contro l'Atalanta di domenica pomeriggio si prepara a scendere nuovamente in campo domani alle 20:45 contro il Cagliari. La gara sarà fondamentale per chiudere l'anno in bellezza e, soprattutto, per scacciare ogni possibile voce di crisi intorno alla squadra. Questo è confermato anche da Roberto Pruzzo: "Mi aspetto una reazione come quella dopo la gara col Napoli".

Intanto i giallorossi pensano già a come muoversi sul mercato. Da questa prima parte di stagione non sembra essersi salvato il reparto dei portieri, che escluso Mirante in alcune occasioni, non sembra garantire sicurezza alla squadra. "L'obiettivo della Roma in prospettiva deve essere quello di trovare un portiere titolare. Mirante è un secondo di garanzia e continuo a pensare che il giocatore che abbiamo visto per molti mesi era anche in grado di entrare nel giro della Nazionale" è il commento di Alessio Nardo.

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

_____

A sentire le reazioni dei tifosi, Fonseca sembra un intruso: quando vince è la Roma di Mkhitaryan, quando perde invece torna ad essere la squadra di Fonseca. Chiariamoci, se mi dicessero che potrebbero arrivare Guardiola o Allegri, lo saluterei a malincuore ma siccome, se domani andasse via, bisognerà scegliere tra Mazzarri o chissà chi… Se domani si vince la Roma è aritmeticamente quarta: qualcosa questo allenatore avrà portato… (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

L'obiettivo della Roma in prospettiva deve essere quello di trovare un portiere titolare. Mirante è un secondo di garanzia e continuo a pensare che il giocatore che abbiamo visto per molti mesi era anche in grado di entrare nel giro della Nazionale (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Non investirei su Sirigu. Spero che questa società trovi una soluzione in porta, a prescindere da Pau Lopez, sul quale non avrei mai puntato (VALENTINA CATONI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Mi aspetto una reazione come quella dopo la gara col Napoli (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattina, Sport e News)

Mi aspetto una vittoria senza troppe complicazioni, mi aspetto che la Roma rispetti il suo percorso precedente e ricominci alla grande. Tre punti danno sempre una sensazione di abbondanza. Anche se Di Francesco pagherebbe per fare bella figura (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattina, Sport e News)

Se una tra Roma e Lazio prendesse Gomez, sarebbe quarto posto sicuro. Credo che la Roma stia facendo un buon campionato. Perde con le grandi e soprattutto gioca male. Credo che col Cagliari vincerà. Mi sembra eccessivo dare tutte queste colpe a Fonseca perché ha fatto giocare Pedro (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattina, Sport e News)

Sulla Roma uso sempre tre lettere: boh. Non si sa mai. Ci sono partite in cui gioca un buon calcio, altre in cui è pigra, stanca e non c'è in campo. Il secondo tempo di Bergamo è disarmante. Attenti alla partita con Di Francesco (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattina, Sport e News)