Verona-Roma, confermato il 3-0 a tavolino. Fienga: "Sentenza ingiusta". Anche Kumbulla positivo al Coronavirus

Arriva finalmente la comunicazione sull'esito del ricorso presentato dalla Roma per il 3-0 a tavolino inflitto in occasione del match di Verona, per un errore nella compilazione della lista dei calciatori: non è però una buona notizia per i giallorossi, che vedono confermato il provvedimento stabilito in precedenza. A tal proposito si è espresso anche Guido Fienga, che ha definito "ingiusta" la sentenza, e annunciato l'intenzione del club di intraprendere "ulteriori azioni".

Brutte notizie anche per quanto riguarda i nuovi contagi: dopo Fazio, Santon e Pellegrini, anche Kumbulla è risultato positivo al tampone.

Mercato: Gervinho è un nome che piace a Fonseca per rinforzare il reparto offensivo, ma al momento non si registrano passi avanti fatti dalla Roma. Contatti, poi, per Bernard, trequartista già allenato dal tecnico portoghese ai tempi dello Shakhtar.

I LINK ALLE NOTIZIE PIU' IMPORTANTI DELLA GIORNATA

DAL MEF AI VERTICI GIALLOROSSI: OFFERTA DIRIGENZIALE PER SCALERA

INSTAGRAM, SANTON: "POSITIVO AL COVID-19 DOPO GLI ULTIMI 2 TAMPONI. MI SENTO BENE E SONO IN QUARANTENA" (FOTO)

LR24 - CALCIOMERCATO ROMA: L'AGENTE DI BERNARD CONFERMA I CONTATTI CON I GIALLOROSSI

GIUDICE SPORTIVO: NESSUNA SANZIONE PER LA ROMA

PASTORE: "HO VOGLIA DI TORNARE IL PRIMA POSSIBILE. DA TRIGORIA MI SONO STATI VICINO"

LR24 - CALCIOMERCATO ROMA, IPOTESI GERVINHO. A FONSECA PIACE MA NESSUNA MOSSA DA PARTE DEI GIALLOROSSI

LR24 - FINALMENTE KARSDORP: 90 MINUTI COL GENOA, E' LA SECONDA VOLTA CHE CI RIESCE IN SERIE A. TERZA GARA COMPLETA IN ASSOLUTO CON LA ROMA

VERONA-ROMA: RESPINTO IL RICORSO DEL CLUB GIALLOROSSO. CONFERMATO IL 3-0 A TAVOLINO

SPINAZZOLA: NESSUNA LESIONE PER IL TERZINO GIALLOROSSO

CORONAVIRUS, POSITIVO ANCHE KUMBULLA: "STO BENE E NON HO SINTOMI" (FOTO)

TRIGORIA: ALLENAMENTI INDIVIDUALI A SCOPO PRECAUZIONALE PER I GIALLOROSSI. DIAWARA HA SVOLTO L'INTERO PROGRAMMA (FOTO)

CASO-DIAWARA, FIENGA: "SENTENZA INGIUSTA, C'E' AMAREZZA. STIAMO ANALIZZANDO ULTERIORI AZIONI"

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

