Dal Mef ai vertici giallorossi: offerta dirigenziale per Scalera

La Roma attraverso i suoi nuovi proprietari, Dan e Ryan Friedkin, continua a lavorare sul fronte societario per rafforzarsi e individuare le figure per rendere stabile il club per il futuro. Tra i nuovi nomi sembra sia stato fatto anche quello di Stefano Scalera, attualmente vice capo di Gabinetto del Ministro di Economia e Finanza (Mef), al quale i texani vorrebbero offrire la delicata posizione di curare i rapporti istituzionali. Scalera per accettare queste offerte dovrebbe lasciare i vari incarichi politici ricoperti, ma fonti a lui vicine parlano di un grande interesse per questa offerta.

(gasport)