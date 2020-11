Calciomercato Roma, ipotesi Gervinho: a Fonseca piace ma nessuna mossa dei giallorossi

Tra le ipotesi per il reparto offensivo in mattinata è circolato il nome di Gervinho sulle frequenze di Tele Radio Stereo, nello spazio guidato da Riccardo "Galopeira" Angelini. L'ivoriano, già alla Roma durante l'éra Garcia, può essere un'alternativa a El Shaarawy che già sul finire della scorsa sessione di mercato sembrava prossimo al ritorno nella capitale.

Stando a quanto raccolto dalla redazione de LAROMA24.IT, il profilo di Gervinho corrisponde a quanto cerca il club giallorosso, raccogliendo il gradimento anche di Fonseca e del suo staff. Al momento, tuttavia, non sono stati ancora mossi passi né con l'entourage del calciatore e tantomeno col Parma, dove ha segnato 20 gol in Serie A in 67 presenze. Il ritorno di Gervinho, quindi, al momento è catalogabile tra le suggestioni.

