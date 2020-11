DAMASCELLI: "La Roma mi dà sempre un senso di precarietà" - ROCCHETTI: "Bernard tornerebbe volentieri da Fonseca"

Con la pausa per le Nazionali, arriva un primo bilancio sull'avvio di stagione che vede la Roma al 3° posto in Serie A e al comando del girone di Europa League. "La Roma però mi dà sempre un senso di precarietà" dice Tony Damascelli. "La Roma è davanti, mi sembrava che la squadra non avesse preparazione atletica ma ora mi sembra migliorata" l'opinione di Sandro Sabatini. Sul prossimo mercato, Paolo Rocchetti rilancia l'ipotesi Bernard: "Il giocatore tornerebbe volentieri da mister Fonseca".

L'analisi di Fernando Orsi: "Chi gioca in Europa League per il momento sta davanti, ma solitamente chi la gioca non lotta quasi mai per lo scudetto perché è una manifestazione che ti disorienta".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

Manca ancora un po' al mercato di gennaio ma l'ipotesi dell'ex Shakthar Bernard per l'attacco non è affatto tramontata. I contatti con l'entourage del brasiliano continuano e il giocatore tornerebbe volentieri da mister Fonseca (PAOLO ROCCHETTI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Fonseca è uscito bene dalla situazione di crisi, cambiando giocatori in campo. La Roma gioca bene, lo scorso anno ero critico perché la squadra non giocava così. I giallorossi non hanno sbagliato quasi nulla, hanno giocato una brutta partita a Udine ma poi l'hanno vinta e per il resto giocano bene (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Quest’anno c’è un numero maggiore di squadre che possono stare a un certo livello. La Roma deve lavorare per questo, anche lo scorso anno in un periodo di emergenza Fonseca stupì tutti e fece i migliori risultati della stagione, ma poi alla fine la squadra svanì. Per ora i giallorossi mi sembrano lanciati, Fonseca ha cambiato tutto (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Quello che fa Fonseca è positivo dopo sette giornate, ma va controllato nel prosieguo, bisogna vedere se in primavera arriveranno o meno smentite. La Roma però mi dà sempre un senso di precarietà. Ma c’è un dato positivo, ossia che l’ambiente giallorosso non parla al momento di Zaniolo, nessuno dice “ah se ci fosse Zaniolo” ed è un segnale di maturità dell’ambiente (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Io non credo che questa classifica durerà fino alla fine, però le pretendenti sono forti e possono tenere fino alla fine. La Roma ha la possibilità di tenere a livello di squadra perché ha delle alternative, anche se risicate in certi ruoli, ma potrebbe arrivare fino in fondo, staremo a vedere. Smalling per me non è un leader difensivo è più uno stopper, bisogna vedere se uno dei giovani è in grado di prendere le redini del gioco (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Il Milan e la Roma stanno facendo delle grandi cose. Sono piacevolmente sorpreso da questa situazione di classifica. La Roma è davanti, mi sembrava che la squadra non avesse preparazione atletica ma ora mi sembra migliorata. I tre che ha davanti sono capaci di inventare e la squadra così è almeno da Champions League. La Roma ha sempre giocato per un’ora di gioco, poi calava, ma se questa squadra dura 90 minuti come nelle ultime partite si può togliere veramente diverse soddisfazioni (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Io prima di dare un giudizio voglio vedere la classifica alla fine della prossima tornata a Natale. Anche lo scorso anno in classifica c’erano delle squadre sorpresa all’inizio. Chi gioca in Europa League per il momento sta davanti, ma solitamente chi la gioca non lotta quasi mai per lo scudetto perché è una manifestazione che ti disorienta, ti leva le forze fisiche. La Roma ha confermato che l’allenatore è un buon allenatore e che quelli che ha preso non sono giocatori venuti a svernare, vedi Pedro e Mkhitaryan, vuol dire che onorano la loro professione, la loro carriera e la Roma ne trae giovamento. Questi due sono imprescindibili (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)