Calciomercato Roma: l'agente di Bernard conferma i contatti con i giallorossi

La Roma continua a guardarsi intorno in cerca di rinforzi per il mercato di gennaio. Una delle zone di campo in cui il club di Trigoria vorrebbe rinforzarsi sono le fasce, motivo per cui tra i giocatori seguiti ci sono anche esterni. Un profilo che piace particolarmente ai giallorossi è quello di Bernard dell'Everton, già seguito in estate. L'agente del giocatore infatti, contattato dall'emittente radiofonica, ha confermato i contatti con i giallorossi in vista della prossima sessione di mercato.

(Tele Radio Stereo)