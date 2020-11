Verona-Roma: respinto il ricorso del club giallorosso. Confermato il 3-0 a tavolino

La Corte sportiva d'appello ha reso pubblica la sentenza in seguito al ricorso presentato dalla Roma dopo la sconfitta a tavolino inflitta ai giallorossi contro il Verona per non aver inserito in lista Amadou Diawara. È stato respinto il ricorso della Roma: confermata dunque la sentenza del giudice sportivo che ha assegnato il 3-0 a tavolino a favore degli scaligeri.

Il ricorso è stato considerato dunque infondato dalla Corte sportiva, l’errore della Roma c’è stato e la buona fede alla quale si appellava il club giallorosso non è rilevante ai fini della pena. Inammissibile anche la testimonianza di Gombar per la telefonata con l'addetto della Lega. Va precisato che la sezione consultiva della Corte d’Appello Federale non ha poteri giurisdizionali e, pertanto, non rientra nel sistema del procedimento sportivo in senso stretto, che spetta invece al presidente federale.

(figc.it)

VAI AL COMUNICATO