Trigoria: allenamenti individuali a scopo precauzionale per i giallorossi. Diawara ha svolto l’intero programma (FOTO)

Dopo i 5 casi di positività al Coronavirus, quelli di Pellegrini, Dzeko, Fazio, Santon e Kumbulla, oggi precauzionalmente la Roma ha fatto allenatore tutti i giocatori in maniera individuale sul campo. Presente anche Diawara che ha svolto l’intero programma dei compagni. Per quanto riguarda Calafiori, invece, tempi e modi del rientro in gruppo verranno stabiliti nelle prossime ore. Tutti i tamponi eseguiti oggi, eccezion fatta per Kumbulla, sono risultati negativi.